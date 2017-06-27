Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму

"Google злоупотребляет своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы, поскольку предоставляет незаконное преимущество другому продукту Google - сервису для сравнивания цен", - отмечается в заявлении комиссии.

Речь идет о сайте и программном обеспечении Google shopping, которые были созданы для поиска продукции в различных онлайн-магазинах и сопоставления их стоимости. Еще в 2012 году разработчики сервиса говорили, что планируют внедрить модель, при которой продавцы должны платить за появление их компаний и услуг на сайте.

Наказан за занижение рейтингов

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер пояснила, что Google незаконно продвигал свой сервис электронной коммерции в поисковых результатах и занижал поисковый рейтинг аналогичных программ конкурентов.

Теперь у корпорации есть 90 дней, чтобы прекратить подобную практику. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере до 5 процентов от среднесуточного мирового оборота холдинга Alphabet - материнской компании Google.

Расследование Еврокомиссии в отношении Google велось с июля 2016 года.