Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму

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Deutsche Welle
вторник, 27 июня 2017 г. 15:50
Еврокомиссия (ЕК) предъявила американской транснациональной корпорации Google Inc. штраф в размере 2,42 млрд евро за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба ЕК.
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"Google злоупотребляет своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы, поскольку предоставляет незаконное преимущество другому продукту Google - сервису для сравнивания цен", - отмечается в заявлении комиссии.

Речь идет о сайте и программном обеспечении Google shopping, которые были созданы для поиска продукции в различных онлайн-магазинах и сопоставления их стоимости. Еще в 2012 году разработчики сервиса говорили, что планируют внедрить модель, при которой продавцы должны платить за появление их компаний и услуг на сайте.

Наказан за занижение рейтингов

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер пояснила, что Google незаконно продвигал свой сервис электронной коммерции в поисковых результатах и занижал поисковый рейтинг аналогичных программ конкурентов.

Теперь у корпорации есть 90 дней, чтобы прекратить подобную практику. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере до 5 процентов от среднесуточного мирового оборота холдинга Alphabet - материнской компании Google.

Расследование Еврокомиссии в отношении Google велось с июля 2016 года.

Deutsche Welle
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