Еврокомиссия оштрафовала Facebook за обман при покупке WhatsApp

bbcrussian.com
четверг, 18 мая 2017 г. 12:20
Еврокомиссия в четверг оштрафовала американскую соцсеть Facebook на 120 миллионов долларов, сочтя что она предоставила ложную информацию при покупке сервиса обмена сообщениями WhatsApp.
© Reuters/Scanpix

"Сегодняшнее решение посылает компаниям четкий сигнал о том, что они должны выполнять все правила ЕС о слиянии, включая обязательство предоставить корректную информацию", - говорится в заявлении комиссара ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер.

"Комиссия должна принимать решение о последствиях слияния для конкуренции, зная точные факты", - добавила она.

Регуляторы ЕС разрешили покупку WhatsApp в конце 2014 года, не обнаружив угрозы для конкуренции в секторе соцсетей.

Согласно заявлению Еврокомиссии, когда Facebook уведомлял регуляторов о приобретении, компания заявила, что "не сможет создать надежную автоматизированную систему, позволяющую связать аккаунты пользователей в двух сервисах".

Однако в августе 2016 года WhatsApp объявила об обновлении условий использования сервиса и политики конфиденциальности, включив туда возможность связать номера пользователей WhatsApp с аккаунтами в Facebook.

После начала расследования в прошлом году комиссия выяснила, что компания предоставила неверные данные - и техническая возможность соотнести аккаунты в Facebook и WhatsApp существовала и в 2014 году.

В октябре Facebook временно прекратил сбор данных пользователей WhatsApp в Евросоюзе после давления местных властей.

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