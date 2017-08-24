Еврокомиссия напомнила о важности борьбы против тоталитарных идеологий

Заявление было посвящено очередной годовщине пакта Молотова-Риббентропа, заключенного 23 августа 1939 года.

Подписание пакта ознаменовало собой "начало самого черного периода в новейшей истории континента", говорится в заявлении. "Мы должны помнить об ужасах прошлого, чтобы получить силу и знание противостоять тем, кто сегодня стремится вдохнуть новую жизнь в эти идеологии", — пишут Тиммерманс и Юрова.

"Экстремизм, национализм, ксенофобия и ненависть до сих пор слышны в публичных выступлениях в Европе", — говорится в заявлении. В Еврокомиссии предупреждают, что не стоит считать европейские права и свободы как нечто само собой разумеющееся. За них необходимо бороться.

Ранее в тот же день с речью, посвященной годовщине пакта, в Таллине выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Пакт Молотова-Риббентропа представляет собой самую низшую точку той циничной политики, которая оперирует зонами влияния и великодержавными интересами, которая двигает государства и народы, как фигуры на шахматной доске", — заявил он, подчеркнув, что Европа не может позволить себе вернуться в это состояние.