Еврокомиссия блокировала слияние берлинской биржи с лондонской

bbcrussian.com
среда, 29 марта 2017 г. 18:15
Европейская комиссия заблокировала сделку по слиянию двух крупнейших фондовых бирж в Европе - лондонской и берлинской.
© Shutterstock nuotr.

Площадка, возникшая в результате слияния, обладала бы "фактической монополией" на определенные виды финансовых услуг, объяснили запрет в Еврокомиссии.

В LSE выразили сожаление в связи с решением регулятора. В результате слияния планировалось создать крупнейшую торговую площадку, которая более успешно конкурировала бы с американскими, пояснили представители лондонской биржи.

Решение Еврокомиссии не стало неожиданностью: лондонская биржа и раньше предупреждала о том, что сделка вероятно не будет одобрена регулятором.

В конце февраля Еврокомиссия потребовала от лондонской биржи продать 60-процентную долю в торговой площадке MTS, на которой торгуются бумаги с фиксированной доходностью. Это одна из самых крупных площадок в Европе по торговле государственными облигациями.

Если это условие будет выполнено, заявляли в Еврокомиссии, то слияние двух крупнейших операторов бирж не нарушит европейского антимонопольного законодательства.

Британская биржа посчитала эти требования непропорциональными. По мнению LSE, ей будет тяжело продать долю в MTS. Кроме того, продажа причинит ущерб текущему бизнесу компании.

Договоренность о слиянии бирж была достигнута еще до референдума, где большая часть британцев проголосовала за сыход из ЕС. Исход референдума о "Брексите" существенно осложнил обстоятельства, отмечают аналитики.

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