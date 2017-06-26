Евродепутат опасается, что президентом Латвии может стать прокремлевский кандидат

"Мы знаем, что существует риск — чем ближе к Кремлю, тем больше риск сложной ситуации с президентом", — приводит слова Зиле LETA. Поэтому политик озвучил мнение представителей Нацблока, что "мы не уверены в возможности получить избранного народом президента".

22 июня действующий президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Сейм принять решение о введении в Латвии всенародных выборов президента с более широкими полномочиями. Он считает, что всенародные выборы президента могли бы состояться уже в 2019 году.

Президент страны отметил, что жители Латвии уже длительное время недовольны государственным управлением и порядком принятия решений. Ситуацию может исправить реформа, которая расширит полномочия президента страны.

Всенародно избранному президенту Латвии следовало бы предоставить право инициировать роспуск Сейма, считает Вейонис.

Президент призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.

Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов — не меньше 51 голоса.

Напомним, что рабочая группа для оценки возможностей расширения президентских полномочий и порядка избрания главы государства в Латвии была сформирована юридической комиссией Сейма в начале 2015 года, вскоре после выборов парламента 12-го созыва.

Однако выполнение подготовленных ею предложений может затруднить близость следующих выборов Сейма, которая может повлиять на дискуссию о внесении изменений в Конституцию страны и законы. Это в среду на заседании комиссии признал и руководитель рабочей группы Ринголд Балодис.

По предложению председателя юридической комиссии Гайдиса Берзиньша подготовленное рабочей группой заключение будет направлено фракциям с просьбой до 29 сентября дать свои оценки, пишет газета Diena.