Евродепутат: если Латвия выйдет из ЕС, то полностью попадет под влияние России

 (6)
rus.DELFI.lv
суббота, 17 июня 2017 г. 14:43
Если Латвия выйдет из Евросоюза, то полностью и очень быстро попадет в зону влияния России, сказал агентству LETA депутат Европарламента Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ).
Estijos, Latvijos ir Lietuvos vėliavos
© DELFI (D.Augūnaitės nuotr.)

"В латвийском обществе есть различные точки зрения о Евросоюзе, но я думаю, что любой человек, который углубляется в финансы, политику и социальные дела, понимает, что сценария выхода Латвии из ЕС нет: тогда мы полностью окажемся в зоне влияния России со всеми вытекающими последствиями", — полагает латвийский европарламентарий.

Роберт Зиле уверен, что в интересах России — ослабить как ЕС, так и другие западные институты, например, военный блок НАТО. По его мнению, политика Владимира Путина в последнее время направлена на то, чтобы попытаться показать западную демократию как недееспособный орган, который не может работать.

"Соответственно, чем более слабыми будут международные органы, тем чаще Путин сможет вести разговоры с крупными державами, в первую очередь с США, и, может быть с Германией и Францией. Остальные страны для него будут неважны", — полагает Зиле.

По его словам, российские интересы проявляются и в проекте "Nord Stream 2" (прокладка газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию), где ее цель — разобщить ЕС, сыграв на противоречиях стран, и вести сотрудничество только с крупными странами, у которых есть объективные интересы осуществлять проект, противоречащий общим интересам ЕС. "Проект "Северный поток 2" больше всего "ранит" страны Восточной Европы, не говоря про Украину, тогда как выгоду получит немецкая химическая промышленность, и, возможно, несколько соседей Германии", — уверен европарламентарий.

"Россия не работает со всем Евросоюзом и не просит помочь сохранить общий газопроводный проект ЕС, а работает на столкновение интересов и стран. Проект "Северный поток 2" — классический пример, когда Россия пытается расколоть как маленький газовый рынок стран Балтии, так и большой в масштабах ЕС", — отмечает Роберт Зиле.

Ранее Зиле заявлял, что цель Владимира Путина — "вызвать эрозию" во всех европейских органах.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Меркель провела "воодушевляющую" беседу с папой римским (1)

Angela Merkel, popiežius Pranciškus
Ангела Меркель побеседовала с папой римским Франциском в его личной библиотеке. Это уже четвертая личная аудиенция, чаще с понтификом встречалась только президент Аргентины.

Европейские и мировые политики отдают дань заслугам Гельмута Коля

Helmutas Kohlis
Гельмут Коль "наполнил европейский дом жизнью", считает глава Еврокомиссии Юнкер. Михаил Горбачев заявил, что Коль "оставит след в германской, европейской и мировой истории".

Королева Елизавета: Британия погрузилась в "мрачные настроения" (1)

Королева Елизавета: Британия погрузилась в мрачные настроения
Королева Великобритании Елизавета II в заявлении по поводу своего официального дня рождения отметила, что Британия погрузилась в "мрачные настроения" на фоне событий последних недель - пожара в здании Гренфелл-Тауэр, нападения на лондонском мосту и теракта в манчестерском концертном зале.

Суд Египта предложил казнить 31 человека за теракт против генпрокурора

Суд Египта предложил казнить 31 человека за теракт против генпрокурора
Уголовный суд Каира приговорил к казни 31 обвиняемого по делу об убийстве генерального прокурора Хишама Бараката, передает ТАСС. Теперь применение высшей меры должен утвердить верховный муфтий Египта.

Китай больше не берет на работу пилотов из РФ

Kinijos lėktuvas Japonijos oro erdvėje
Китай перестал принимать на работу пилотов из России. В правительстве после этого рапортовали: дефицита в РФ не наблюдается, хотя и плохо, что часть специалистов уезжает. Но такое происходит и в других профессиях, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Facebook друзья
Rambler's Top100