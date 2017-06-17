Евродепутат: если Латвия выйдет из ЕС, то полностью попадет под влияние России

"В латвийском обществе есть различные точки зрения о Евросоюзе, но я думаю, что любой человек, который углубляется в финансы, политику и социальные дела, понимает, что сценария выхода Латвии из ЕС нет: тогда мы полностью окажемся в зоне влияния России со всеми вытекающими последствиями", — полагает латвийский европарламентарий.

Роберт Зиле уверен, что в интересах России — ослабить как ЕС, так и другие западные институты, например, военный блок НАТО. По его мнению, политика Владимира Путина в последнее время направлена на то, чтобы попытаться показать западную демократию как недееспособный орган, который не может работать.

"Соответственно, чем более слабыми будут международные органы, тем чаще Путин сможет вести разговоры с крупными державами, в первую очередь с США, и, может быть с Германией и Францией. Остальные страны для него будут неважны", — полагает Зиле.

По его словам, российские интересы проявляются и в проекте "Nord Stream 2" (прокладка газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию), где ее цель — разобщить ЕС, сыграв на противоречиях стран, и вести сотрудничество только с крупными странами, у которых есть объективные интересы осуществлять проект, противоречащий общим интересам ЕС. "Проект "Северный поток 2" больше всего "ранит" страны Восточной Европы, не говоря про Украину, тогда как выгоду получит немецкая химическая промышленность, и, возможно, несколько соседей Германии", — уверен европарламентарий.

"Россия не работает со всем Евросоюзом и не просит помочь сохранить общий газопроводный проект ЕС, а работает на столкновение интересов и стран. Проект "Северный поток 2" — классический пример, когда Россия пытается расколоть как маленький газовый рынок стран Балтии, так и большой в масштабах ЕС", — отмечает Роберт Зиле.

Ранее Зиле заявлял, что цель Владимира Путина — "вызвать эрозию" во всех европейских органах.