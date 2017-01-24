Эстонский премьер: нынешняя коалиция не решит проблему безгражданства

rus.delfi.ee
вторник, 24 января 2017 г. 14:30
По словам премьер-министра Эстонии и лидера Центристской партии Юри Ратаса, в состоящей из трех партий нынешней правительственной коалиции нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства, передает rus.err.ee
© AFP/Scanpix

Ратас в интервью журналистке "Радио Свобода" Марии Кугель, отвечая на вопрос о русскоязычных избирателях, заметил, что у части населения Эстонии нет гражданства, но сейчас в правительственной коалиции три партии и большие шаги в этом направлении предпринять нельзя.

При этом премьер-министр Эстонии считает, что вопрос о гражданстве будет играть важную роль на следующих выборах.

"Во-первых, все жители Эстонии важны для нашей партии независимо от того, говорят ли они по-русски или по-эстонски. Я очень хорошо знаю, что есть проблема, касающаяся гражданства — у многих людей в Эстонии т. н. серые паспорта. Мы считаем ненормальной ситуацию, когда у жителей страны нет гражданства, и один пункт в нашей программе говорит, что все люди, которые прожили здесь более 25 лет, должны получить эстонский паспорт", — сказал он.

"Но мы все знаем, что сейчас в коалицию входят три партнера, и этого сейчас добиться невозможно. Это может стать конкретной целью на следующих парламентских выборах. Но и сейчас вместе с новой коалицией мы делаем маленькие шаги. Например, в семье, где у родителей разные паспорта — серый паспорт и паспорт другого государства — дети могут получить эстонский паспорт", — пояснил Ратас.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Италии из накрытого лавиной отеля спасли трех щенков

В Италии из накрытого лавиной отеля спасли трех щенков
В Италии спустя пять дней из заваленного снежной лавиной отеля Rigopiano в городе Фариндола удалось спасти трех щенков белой швейцарской овчарки, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Associated Press.

Порошенко в Таллине: Украина не боится никого и готова защищаться (7)

Порошенко в Таллине: Украина не боится никого и готова защищаться
Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Эстонию в очередной раз заявил, что Украина никого не боится и готова защищаться от вторжения.

Эстонский премьер: нынешняя коалиция не решит проблему безгражданства

Эстонский премьер: нынешняя коалиция не решит проблему безгражданства
По словам премьер-министра Эстонии и лидера Центристской партии Юри Ратаса, в состоящей из трех партий нынешней правительственной коалиции нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства, передает rus.err.ee

Иракские военные приготовились возобновить наступление на Мосул

Mūšis Mosule
Наступление иракских войск на Мосул, который считается последним в стране оплотом экстремистской группировки "Исламское государство", может возобновиться в самое ближайшее время.

Администрация Обамы перед уходом перевела Палестине 221 млн долларов (4)

Flag of Palestine
Администрация Барака Обамы буквально в последние часы перед его уходом с поста президента выделила Палестинской автономии 221 млн долларов, передает агентство Associated Press.
Facebook друзья
Rambler's Top100