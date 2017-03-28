ЕСПЧ присудил нижегородцу почти 50 тысяч евро за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека постановил выплатить 48 550 евро в качестве компенсации морального вреда нижегородцу Антону Шестопалову по делу о пытках в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов добивались от него признательных показаний.

Страсбургские судьи пришли к выводу, что в отношении Шестопалова была нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток), сообщает межрегиональная общественная организация Комитет по предотвращению пыток.

В мае 2004 года Антона Шестопалова, которому тогда еще не исполнилось 18 лет, задержали по подозрению в изнасиловании бывшей одноклассницы и доставили в отдел полиции. Со слов Шестопалова, после нескольких часов пыток и избиений он заявил, что совершил изнасилование.

В ходе медицинского освидетельствования после задержания у Шестопалова была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины.

Несколько дней спустя потерпевшая дала письменные показания, из которых следовало, что Шестопалов не имеет отношения к преступлению и к нему у нее претензий нет.

В 2006 году по факту применения насилия к Шестопалову было возбуждено уголовное дело, однако виновные так и не были установлены.

В 2008 году суд в Нижнем Новгороде присудил Шестопалову 50 тысяч рублей (806 евро) в качестве компенсации морального вреда и еще 100 тысяч рублей (1600 евро) в качестве компенсации за неэффективное расследование заявления о пытках.