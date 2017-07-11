ЕСПЧ подтвердил запрет паранджи и никаба в Бельгии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник, 11 июля, вынес решения по двум искам, признав, что запрет носить в Бельгии в общественных местах одежду, полностью или частично закрывающую лицо, не нарушает Европейской конвенции по правам человека.

Истцами по искам были три мусульманки, проживающие в Бельгии. Они оспаривали запрет носить в общественных местах никаб, чадру и паранджу.

В 2008 году такой запрет был введен в трех бельгийских муниципалитетах - Пепенстери, Дизоне и Вервье, а в 2011 году он стал общенациональным.

Суд не обнаружил нарушений статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 9 (право на свободу выражения мысли, совести и религии) и 14 (запрещение дискриминации) Конвенции по правам человека. Суд, в частности, отметил, что установленный запрет можно рассматривать в качестве "условия совместного проживания", а установленное ограничение является "необходимым" в демократическом обществе. Вопрос о разрешении или запрете такой ​​одежды должно решать само общество.

Первой страной Евросоюза, которая запретила ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, стала Франция, где этот запрет вступил в силу в 2011 году. В 2014 году его правомерность была признана законным Большой палатой ЕСПЧ.