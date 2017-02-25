ЕСПЧ обязал власти РФ оперативно ответить по жалобе защиты Дадина

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NEWSru.com
суббота, 25 февраля 2017 г. 12:23
Европейский суд по правам человека обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Данина на незаконное удержание его в алтайской колонии. "Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля", - рассказала ТАСС адвокат гражданского активиста Ксения Костромина.
© Reuters/Scanpix

Ранее она рассказала, что адвокатами были отправлены для срочного рассмотрения телеграммы в Генпрокуратуру РФ, ФСИН России, а также в ЕСПЧ, в которых они просят разобраться с ситуацией, и "почему до сих пор Ильдара не выпустили из колонии". Супруга осужденного Анастасия Зотова, в свою очередь, пояснила, что ее мужа не выпускают из колонии из-за того, что решение Верховного суда об отмене приговора до сих пор не доставлено в Рубцовск, где находится исправительное учреждение.

В Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края считают неправомерным удержание Дадина в колонии после решения ВС о его освобождении. "Я не знаю, в чем причина такой длительной доставки документов и связана ли она с тем, что сейчас праздничные дни, - сказал председателя региональной ОНК Алексей Белоус. - Но это неприемлемо, что человеку приходится столько ждать, особенно если придется ждать мотивировочную часть решения. Надеюсь, завтра Дадина уже точно освободят".

Как отмечали ранее в пресс-бюро ФСИН, Ильдар Дадин будет освобожден, как только в колонию поступит соответствующее решение Верховного суда. Начальник колонии Иван Ламтюгин, в свою очередь, сообщил Зотовой, что "бумаги еще нет". При этом Ламлюгин добавил, что Дадину выдадут билет на поезд и материальную помощь. Порядок освобождения от отбывания наказания определен Уголовно- исполнительным кодексом РФ.

NEWSru.com
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ЕСПЧ обязал власти РФ оперативно ответить по жалобе защиты Дадина (1)

ЕСПЧ обязал власти РФ оперативно ответить по жалобе защиты Дадина
Европейский суд по правам человека обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Данина на незаконное удержание его в алтайской колонии. "Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля", - рассказала ТАСС адвокат гражданского активиста Ксения Костромина.
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