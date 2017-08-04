ЕСПЧ не разрешил России депортировать журналиста Али Феруза

Страсбургский суд наложил временный запрет на любые перемещения журналиста "Новой газеты", которого российские власти собирались выдворить в Узбекистан, до рассмотрения его жалобы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил временный запрет на депортацию внештатного журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, известного под псевдонимом Али Феруз. "Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ", - сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста Кирилл Коротеев в пятницу, 4 августа.

Страсбургский суд попросил прислать полный формуляр жалобы до сентября. "Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение… невозможно", - добавил адвокат. Он также указал, что правило 39 часто является основанием для предоставления убежища.

Одновременно Коротеев указал, что защитники Феруза сделают все возможное для того, чтобы того выпустили из Центра содержания иностранных граждан.

1 августа Басманный суд вынес решение о принудительном выдворении журналиста "Новой газеты" в Узбекистан за нарушение режима пребывания в РФ. С тех пор Али Феруз находится в Центре временного содержания иностранных граждан по Москве. Адвокаты журналиста утверждают, что он находится в процессе обжалования отказа на предоставление временного убежища на территории РФ, поэтому имеет законное право находиться в России. Сам Нурматов сообщил на заседании суда, что не может вернуться в Узбекистан, так как подвергается преследованиям в этой стране из-за своей журналистской деятельности.