ЕСПЧ не разрешил России депортировать журналиста Али Феруза

 (6)
Deutsche Welle
пятница, 4 августа 2017 г. 15:02
Страсбургский суд наложил временный запрет на любые перемещения журналиста "Новой газеты", которого российские власти собирались выдворить в Узбекистан, до рассмотрения его жалобы.
© Facebook

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил временный запрет на депортацию внештатного журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, известного под псевдонимом Али Феруз. "Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ", - сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста Кирилл Коротеев в пятницу, 4 августа.

Страсбургский суд попросил прислать полный формуляр жалобы до сентября. "Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение… невозможно", - добавил адвокат. Он также указал, что правило 39 часто является основанием для предоставления убежища.

Одновременно Коротеев указал, что защитники Феруза сделают все возможное для того, чтобы того выпустили из Центра содержания иностранных граждан.

1 августа Басманный суд вынес решение о принудительном выдворении журналиста "Новой газеты" в Узбекистан за нарушение режима пребывания в РФ. С тех пор Али Феруз находится в Центре временного содержания иностранных граждан по Москве. Адвокаты журналиста утверждают, что он находится в процессе обжалования отказа на предоставление временного убежища на территории РФ, поэтому имеет законное право находиться в России. Сам Нурматов сообщил на заседании суда, что не может вернуться в Узбекистан, так как подвергается преследованиям в этой стране из-за своей журналистской деятельности.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Датский принц не желает лежать в одной могиле с женой-королевой

Датский принц не желает лежать в одной могиле с женой-королевой
Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик не хочет в соответствии с многовековым обычаем быть похороненным в королевской усыпальнице, расположенной в соборе города Роскилле. Это означает, что его не положат рядом с женой в один саркофаг, эскизы которого создал скульптор Борн Нооргард.

ЕСПЧ не разрешил России депортировать журналиста Али Феруза (6)

ЕСПЧ не разрешил России депортировать журналиста Али Феруза
Страсбургский суд наложил временный запрет на любые перемещения журналиста "Новой газеты", которого российские власти собирались выдворить в Узбекистан, до рассмотрения его жалобы.

Два центра. В Эстонии раскололась главная "русская" партия (1)

Edgaras Savisaaras
Центристская партия Эстонии, за которую традиционно голосует русскоязычное население страны, пойдет на предстоящие муниципальные выборы в Таллине двумя отдельными списками. Портал Delfi рассказывает о том, что случилось с эстонскими центристами, которые очень похожи на латвийское "Согласие".

Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей из-за "агитационного субботника" (6)

Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей из-за агитационного субботника
Симоновский суд Москвы оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 300 тысяч рублей за призывы к участию в "агитационном субботнике" 8 и 9 июля.

Глава Евросовета Туск заявил о преследовании из-за гибели президента Польши (23)

Donaldas Tuskas
После угроз со стороны лидера правящей партии Польши и восьмичасовой дачи показаний по делу о крушении самолета под Смоленском в 2010 году Туск заявил, что стал жертвой политической кампании.
Facebook друзья