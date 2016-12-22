Эскимосов Гренландии от холода защищают гены Денисовского человека

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bbcrussian.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 11:30
Ученые нашли у эскимосов Гренландии гены древних жителей Сибири, которые делают их устойчивыми к морозам.
© Reuters

Эскимосов от арктических холодов защищают специальные гены, которые они унаследовали от Денисовских людей, которые жили в Сибири примерно 40 тысяч лет назад, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution.

Денисовский человек — это вымерший вид людей, фрагменты останков которых находили в Алтайском крае в России.

Ученые сравнили генетические данные 200 эскимосов, живущих в Гренландии, с ДНК неандертальцев и "денисовцев". У эскимосов были найдены два гена TBX15 и WARS2, которые также встречались у "денисовцев". Ген TBX15 как раз отвечает за то, как человеческое тело реагирует на холод, а также за распределение жира. Эти гены не встречаются у неандертальцев и редко встречаются у современных людей.

Такой вариант ДНК можно найти у некоторых жителей Евразии. Эти гены практически отсутствуют у африканцев.

Фактически это показывает, что предки живущих сейчас людей взаимодействовали с древними, вымершими видами человека. "Денисовцы" жили на той же территории, что и неандертальцы и современные люди.

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