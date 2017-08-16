Еще одна американка обвинила Романа Полански в изнасиловании

По данным агентства, выступившую с новым обвинением женщину зовут Робин. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, когда ей было 16 лет. По словам ее адвоката Глории Олред, инцидент произошел в Южной Калифорнии. Юрист уточнила, что Робин не будет давать подробностей, сообщает newsru.com

Хотя срок исковой давности в этом деле уже истек, женщину могут вызвать для дачи показаний в будущем судебном разбирательстве.

"На следующий день после того, как это произошло, я сказала одному знакомому, что сделал со мной господин Полански", - утверждает женщина. Она сказала, что решила не заявлять об инциденте, поскольку не хотела, чтобы ее отец принял меры, из-за которых режиссер мог сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.

Ранее американка Саманта Геймер, почти 40 лет назад изнасилованная Полански, попросила суд в Лос-Анджелесе закрыть дело в отношении режиссера, признавшись, что судебный процесс слишком сильно травмировал ее.

Робин сообщила, что решила рассказать свою историю после того, как Геймер призвала прекратить разбирательство.

Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.

Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании. Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела, в том числе исключающий тюремное заключение. Гордон отказался уточнить, каков будет приговор Полански, если он вернется в США.