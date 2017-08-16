Еще одна американка обвинила Романа Полански в изнасиловании

 (6)
NEWSru.com
среда, 16 августа 2017 г. 10:08
В США еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании в то время, когда она была несовершеннолетней, передает РИА "Новости" со ссылкой на AFP.
Romanas Polanskis
© AP/Scanpix

По данным агентства, выступившую с новым обвинением женщину зовут Робин. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, когда ей было 16 лет. По словам ее адвоката Глории Олред, инцидент произошел в Южной Калифорнии. Юрист уточнила, что Робин не будет давать подробностей, сообщает newsru.com

Хотя срок исковой давности в этом деле уже истек, женщину могут вызвать для дачи показаний в будущем судебном разбирательстве.

"На следующий день после того, как это произошло, я сказала одному знакомому, что сделал со мной господин Полански", - утверждает женщина. Она сказала, что решила не заявлять об инциденте, поскольку не хотела, чтобы ее отец принял меры, из-за которых режиссер мог сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.

Ранее американка Саманта Геймер, почти 40 лет назад изнасилованная Полански, попросила суд в Лос-Анджелесе закрыть дело в отношении режиссера, признавшись, что судебный процесс слишком сильно травмировал ее.

Робин сообщила, что решила рассказать свою историю после того, как Геймер призвала прекратить разбирательство.

Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.

Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании. Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела, в том числе исключающий тюремное заключение. Гордон отказался уточнить, каков будет приговор Полански, если он вернется в США.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Твит Обамы о толерантности стал самым популярным в истории (1)

Barack Obama farewell speech
Самым популярным твитом в истории существования "Твиттера" стала реплика бывшего президента США Барака Обамы.

ВИДЕО: В Швеции обнаружен редкий белый лось (2)

Briedis
В Швеции запечатлели на видео редкого белого лося, выходящего из водоема в коммуне Эда на западе страны. Ролик с необычным животным снял местный политик, член городского совета Ханс Нильссон.

Глава МИД Германии против методов устрашения в отношениях с Россией (11)

Sigmaras Gabrielis, Vladimiras Putinas
По мнению главы МИД Германии, если в отношениях с Москвой использовать лишь методы устрашения, это только усилит напряженность. Зигмар Габриэль предлагает вернуться к всеобъемлющему контролю за вооружениями.

В Нидерландах решили не наказывать за снятое в церкви порно (7)

В Нидерландах решили не наказывать за снятое в церкви порно
Голландские власти отклонили жалобу администрации католической церкви Святого Иосифа в городе Тилбург, в здании которой два актера сняли на видео сцену секса в исповедальне.

Еще одна американка обвинила Романа Полански в изнасиловании (6)

Romanas Polanskis
В США еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании в то время, когда она была несовершеннолетней, передает РИА "Новости" со ссылкой на AFP.
Facebook друзья