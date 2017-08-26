Еще один советник Трампа покинул Белый Дом

Президент США Дональд Трамп расстался еще с одним спорным советником: 46-летний Себастиан Горка, консультировавший президента по вопросам безопасности, больше не работает в Белом доме, сообщила администрация в Вашингтоне вечером в пятницу, 25 августа. Всего неделю назад в отставку ушел главный стратег Трампа Стивен Бэннон.
Белый дом опроверг сообщения о том, что Горка ушел добровольно. "Себастиан Горка не подавал прошения об отставке", - подчеркивается в сообщении администрации США.
Себастиан Горка - британец венгерского происхождения - принял гражданство США лишь несколько лет назад. Горку часто критиковали за контакты с правоэкстремисткими группировками.
На телевидении Себастиан Горка убежденно защищал политику Трампа. Он часто высказывался на тему борьбы с терроризмом, хотя, по словам критиков, не имеет никакого опыта в этой сфере.
Ранее своих постов лишился целый ряд членов ближайшего окружения Трампа, в том числе пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи и глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.
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