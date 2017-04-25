Еще 3 человека погибли в ходе акций протеста в Венесуэле

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bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 11:21
Три человека были застрелены в Венесуэле в ходе продолжающихся акций протеста против политики президента Николаса Мадуро.
© AP / Scanpix

Четверо получили серьезные ранения.

Таким образом за месяц число жертв массовых столкновений в стране достигло 24 человек.

Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы принимают участие в акциях протеста в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Состоявшиеся оппозиционные акции могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их "матерью всех протестов" и "вторым днем независимости".

Кризис в политике и экономике

Оппозиция считает, что политика президента Николаса Мадуро привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод. Президент говорит, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот с помощью США и СМИ.

Депутаты от оппозиции сейчас доминируют в Национальной ассамблее Венесуэлы. На фоне борьбы Мадуро и депутатов за власть Верховный суд рассматривает возможность забрать законодательные полномочия у парламента.

Верховный суд недавно запретил одному из ведущих оппозиционеров Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью на 15 лет за "административные нарушения", которые политик, по мнению суда, совершил на посту губернатора штата Миранда.

Политический кризис сопровождается сложной экономической ситуацией. В Венесуэле наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.

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Еще 3 человека погибли в ходе акций протеста в Венесуэле
Три человека были застрелены в Венесуэле в ходе продолжающихся акций протеста против политики президента Николаса Мадуро.
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