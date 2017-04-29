ЕС за 15 минут принял стратегию действий на время Brexit

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NEWSru.com
суббота, 29 апреля 2017 г. 16:18
Евросоюз на экстренном саммите принял стратегию действий на время Brexit - выходя из состава ЕС Великобритании. Евросоюз готов к соглашению о свободной торговле с вернувшей независимость в принятии решений Великобританией, но подчеркивает, что будет ставить во главу интересы своих граждан. При этом после Brexit странам-членам ЕС будет запрещено вести отдельные переговоры с Британией. По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, обсуждение заняло не более 15 минут.
European Parliament
© Reuters/Scanpix

В тексте стратегии сказано, что торговое соглашение с Великобританией будет заключено лишь после того, как эта страна покинет сообщество: "Основываясь на интересах союза, Совет ЕС готов начать работу над соглашением по торговле и завершить ее только после того, как Соединенное Королевство не будет больше страной-членом (Евросоюза)". Предполагается, что переговоры займут до двух лет.

Пока же Великобритания остается членом ЕС и должна выполнять все взятые на себя обязательства, подчеркивается в тексте стратегии.

В тексте подчеркивается, что "любое соглашение о свободной торговле должно быть сбалансированным, амбициозным и обширным". "Однако оно не может равняться участию в едином рынке или его отдельных частях, поскольку это может подорвать его целостность и надлежащее функционирование. Оно должно обеспечивать равные условия игры, в частности, в плане конкуренции и государственной помощи, и в связи с этим давать гарантии против несправедливых конкурентных преимуществ, в частности, за счет налоговых, социальных, природоохранных и регулирующих мер и практики", - цитирует документ ТАСС.

Кроме того, в документе европейские политики обещают исходить из интересов граждан, особенно имеющих связи с Великобританией: "Граждане, которые построили свою жизнь на основе прав, вытекающих из британского членства в ЕС, сталкиваются с перспективой потерять эти права. Предприятия и другие заинтересованные стороны потеряют предсказуемость и определенность, которые присущи законодательству ЕС. Это также окажет влияние на государственные органы… Имея это в виду, мы должны действовать в соответствии с поэтапным подходом, уделяя приоритетное внимание упорядоченному уходу (Великобритании). Национальные власти, предприятия и другие заинтересованные стороны должны предпринять все необходимые шаги для подготовки к последствиям выхода Соединенного Королевства".

Подчеркивается, что на протяжении переговоров "союз будет сохранять единство и действовать как единое целое" с целью достижения справедливого и равноправного результата для всех государств-членов и в интересах своих граждан, передает "Интерфакс".

Напомним, летом прошлого года в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. 51,9% жителей королевства выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против. 13 марта 2017 года законопроект о запуске Brexit одобрил парламент, через три дня его утвердила королева Великобритании Елизавета II.

29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании Терезы Мэй о запуске процедуры Brexit, после чего начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна должна покинуть сообщество.

NEWSru.com
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