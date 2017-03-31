ЕС выпустил руководство по переговорам с Лондоном по "брекситу"

bbcrussian.com
пятница, 31 марта 2017 г. 12:48
Европейский совет выпустил проект руководящих принципов ведения переговоров с Великобританией о выходе из состава ЕС. Документ будет направлен правительствам всех 27 стран-членов Евросоюза.
© Shutterstock nuotr.

О том, что проект документ готов, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Копия документа есть в распоряжении Би-би-си.

Один из основных принципов, зафиксированных в документе - поэтапный подход, о котором уже говорили представители как европейских, так и британских властей.

Первым из этапов, на которые в документе разделен процесс "брексита", станет определение всех льгот, которыми Британия пользуется как член ЕС, а также всех ее обязанностей как страны-члена, и освобождение страны от них.

В ходе этого процесса необходимо полностью информировать граждан о последствиях каждого шага с тем, чтобы "обеспечить как можно более ясное понимание среди граждан, компаний, акционеров и зарубежных партнеров незамедлительных последствий выхода Британии из союза", - говорится в документе.

Этот процесс будет проходить под наблюдением Европейского совета, который определит, в какой момент можно будет перейти к следующей фазе переговоров, а именно к определению облика будущих торговых отношений между Британией и континентальной Европой. Теоретически с этой целью может быть заключено новое соглашение о свободной торговле.

Лондон ранее настаивал на том, что оба процесса - юридическое оформление выхода из ЕС и торговые переговоры - могут происходить одновременно.

Сформулированные Европейским советом принципы призваны задать тон предстоящим двухлетним переговорам с Лондоном и усилиям по согласованию окончательной сделки Британии с ЕС. Окончательно документ будет утвержден после одобрения представителями всех 27 стран ЕС.

В минувшую среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустило процесс выхода Великобритании из Европейского союза.

Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из ЕС было доставлено Дональду Туску в тот же день.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Ученые: страны Запада проигрывают в борьбе с экстремизмом в сети (1)

Elektroniniai valdžios vartai
Великобритания и другие страны Запада проигрывают в борьбе с распространением экстремизма в интернете, полагают ученые.

При взрыве в Мариуполе погиб глава донецкой контрразведки СБУ (13)

При взрыве в Мариуполе погиб глава донецкой контрразведки СБУ
При взрыве автомобиля в Центральном районе Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш.

США больше не хотят свергать Башара Асада (17)

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
Смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является главной целью американской политики в этой стране, заявила представитель США в ООН.

ЕС выпустил руководство по переговорам с Лондоном по "брекситу"

ЕС выпустил руководство по переговорам с Лондоном по брекситу
Европейский совет выпустил проект руководящих принципов ведения переговоров с Великобританией о выходе из состава ЕС. Документ будет направлен правительствам всех 27 стран-членов Евросоюза.

Хакеры взломали Facebook президента Франции Франсуа Олланда

Francois Hollande'as
Неизвестные хакеры взломали официальную страницу в Facebook президента Франции Франсуа Олланда и разместили на ней приглашение на "вечеринку по случаю отставки" главы государства, передает Europe1. В сообщении указывалось, что мероприятие состоится 7 мая.
Facebook друзья
Rambler's Top100