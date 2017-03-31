ЕС выпустил руководство по переговорам с Лондоном по "брекситу"

О том, что проект документ готов, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Копия документа есть в распоряжении Би-би-си.

Один из основных принципов, зафиксированных в документе - поэтапный подход, о котором уже говорили представители как европейских, так и британских властей.

Первым из этапов, на которые в документе разделен процесс "брексита", станет определение всех льгот, которыми Британия пользуется как член ЕС, а также всех ее обязанностей как страны-члена, и освобождение страны от них.

В ходе этого процесса необходимо полностью информировать граждан о последствиях каждого шага с тем, чтобы "обеспечить как можно более ясное понимание среди граждан, компаний, акционеров и зарубежных партнеров незамедлительных последствий выхода Британии из союза", - говорится в документе.

Этот процесс будет проходить под наблюдением Европейского совета, который определит, в какой момент можно будет перейти к следующей фазе переговоров, а именно к определению облика будущих торговых отношений между Британией и континентальной Европой. Теоретически с этой целью может быть заключено новое соглашение о свободной торговле.

Лондон ранее настаивал на том, что оба процесса - юридическое оформление выхода из ЕС и торговые переговоры - могут происходить одновременно.

Сформулированные Европейским советом принципы призваны задать тон предстоящим двухлетним переговорам с Лондоном и усилиям по согласованию окончательной сделки Британии с ЕС. Окончательно документ будет утвержден после одобрения представителями всех 27 стран ЕС.

В минувшую среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустило процесс выхода Великобритании из Европейского союза.

Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из ЕС было доставлено Дональду Туску в тот же день.