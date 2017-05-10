ЕС вскоре объявит об упрощении визового режима с Украиной

 (132)
Deutsche Welle
среда, 10 мая 2017 г. 08:33
Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной, заявила во вторник. 9 мая, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН.
Federica Mogherini
© Reuters/Scanpix

"Мы не признаём и не признаем никогда незаконную аннексию Крыма Россией", - подчеркнула также Могерини, добавив, что ЕС будет продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Ранее, 2 марта, послы государств-членов Евросоюза одобрили неофициальное соглашение, касающееся либерализации визового режима с Украиной. 6 апреля большинство депутатов Европарламента поддержали это решение. Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа в "Официальном журнале" ЕС.

Граждане Украины смогут "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам". Безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине (7)

Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине
Украинское отделение организации Amnesty International осудило задержание демонстрантов с советской символикой во время демонстрации по случаю 9 мая.

Политик впервые покормила грудью ребенка в парламенте Австралии (9)

Политик впервые покормила грудью ребенка в парламенте Австралии
Сенатор Лариса Уотерс стала первой женщиной-политиком, покормившей грудью ребенка в парламенте Австралии.

ЕС вскоре объявит об упрощении визового режима с Украиной (132)

Federica Mogherini
Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной, заявила во вторник. 9 мая, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН.

Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане (10)

Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане
Страны НАТО обсуждают увеличение численности войск в Афганистане, сообщает во вторник, 9 мая, AFP. Дания поддержит такое решение, если это будет необходимо, заявил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен. Ранее стало известно, что НАТО попросила Великобританию увеличить воинский контингент в Афганистане.

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Лаврова (8)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, подтвердили в пресс-службе Белого дома.
Facebook друзья
Rambler's Top100