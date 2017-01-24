ЕС усиливает борьбу с российской и исламистской пропагандой

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rus.DELFI.lv
вторник, 24 января 2017 г. 15:25
Европейская структура East StratCom Task Force, направленная на борьбу с исламистской и российской пропагандой, получит дополнительные ресурсы из бюджета Европейской службы внешних связей.
Putinas TV ekrane
© Vida Press

Об этом сообщает EUObserver.

Ранее страны ЕС отклонили предложение Европарламента выделить на финансирование East StratCom Task Force 800 000 евро в год. Предполагается, что на фоне выборов в Нидерландах, Франции и Германии объем дезинформации со стороны про-российских СМИ и активистов может увеличиться. 

Структура в составе 11 человек начала свою работу в сентябре 2015 года, однако до сих пор она не имеет собственного бюджета. Работа East StratCom Task Force финансируется из средств, которые выделяются структурами ЕС и странами-участниками Евросоюза.

EUObserver отмечает, что с момента основания East StratCom удалось отследить и опровергнуть более 2500 "фейковых" материалов, которые распространяли близкие к России СМИ.

Часть стран ЕС считает основной угрозой кампанию дезинформации со стороны России, другие больше опасаются пропаганды исламистов. Поэтому служба внешних связей создает аналог East StratCom на арабском языке. Он также будет сфокусирован на распространении информации о ЕС и развенчании мифов и фальшивых новостей.

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ЕС усиливает борьбу с российской и исламистской пропагандой (18)

Putinas TV ekrane
Европейская структура East StratCom Task Force, направленная на борьбу с исламистской и российской пропагандой, получит дополнительные ресурсы из бюджета Европейской службы внешних связей.

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