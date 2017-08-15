ЕС тщательно изучит предложения Лондона о временном таможенном союзе

Deutsche Welle
вторник, 15 августа 2017 г. 18:07
В Брюсселе считают, что какие бы то ни было соглашения с Лондоном можно заключать лишь после прогресса в вопросе о выходе Великобритании из ЕС.
© Shutterstock nuotr.

Европейская комиссия приветствует обнародование Великобританией программных документов по переговорам в рамках выхода страны из состава Европейского Союза (Brexit) и тщательно изучит предложения Лондона. Об этом заявил во вторник, 15 августа, представитель Еврокомиссии.

"Время идет, и этот шаг позволит нам достичь прогресса", - подчеркнул он, выразив надежду на то, что благодаря этому стороны смогут по-настоящему начать диалог. Формально в Брюсселе прошло уже два раунда переговоров по Brexit, но продвинуться на них вперед пока не удалось. Очередной этап запланирован на 28 августа.

Суть предложений британской стороны в Еврокомиссии предпочли пока не комментировать. "Мы приняли во внимание просьбу Соединенного Королевства о переходном периоде и учли его предпочтения в выстраивании дальнейших отношений (с Брюсселем. - Ред.). Со своей позицией мы определимся после того, как будет достигнут существенный прогресс в вопросе выхода" Лондона из Евросоюза, подчеркивают в Еврокомиссии. Лишь после этого можно будет принимать решения о заключении соглашений с Великобританией как "третьей страной", не входящей в ЕС, убеждены в Брюсселе.

Предложения Лондона

Предложения Великобритании сводятся к созданию ее "временного таможенного союза" с ЕС, который будет действовать в течение "промежуточного периода" после Brexit. Это обеспечит бизнес определенными гарантиями, полагают британские власти. Кроме Лондон настаивает на том, чтобы подобный союз не ограничивал его в торговых переговорах с другими странами.

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС состоялся в июне 2016 года. Почти 51,9 процента его участников проголосовали за Brexit. 29 марта 2017 года Лондон официально подал заявку на выход из ЕС. Ожидается, что этот процесс продлится как минимум два года - до марта 2019-го.

Deutsche Welle
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