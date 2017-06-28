ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Формально решение было принято еще 22-23 июня, однако в среду оно было окончательно закреплено в рамках письменной процедуры.

Суть ограничений

Запретительные меры предполагают, в частности, ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале.

Кроме того, подтверждается экспортное и импортное эмбарго на торговлю оружием, запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения и ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям, которые могут использоваться для добычи нефти.

В документе также обращается внимание на действующие визовые ограничения против 150 физических лиц и 37 организаций. Наконец, подтверждается действие до 23 июня 2018 года ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Пакет экономических мер в отношении Москвы до этого продлевался в январе текущего года до 31 июля.