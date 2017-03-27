ЕС призывает РФ освободить участников акций против коррупции

Полиция помешала гражданам России реализовать их основные права, закрепленные в Конституции РФ - на свободу мнений, собраний и объединений, говорится в заявлении Евросоюза.

Европейский Союз призвал власти России "незамедлительно освободить участников мирных акций протеста" против коррупции, которые прошли 26 марта во многих городах страны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 27 марта, на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС (EEAS).

Полиция своими действиями помешала российским гражданам реализовать их основные права, закрепленные в Конституции РФ - на свободу мнений, собраний и объединений, говорится в документе.

Евросоюз призвал Россию выполнять международные обязательства, которые РФ взяла на себя, будучи членом Совета Европы и ОБСЕ, и гарантировать соблюдение основных прав граждан.

На одной только акции протеста в Москве, по данным организации "ОВД-Инфо", проводящей мониторинг задержаний на публичных мероприятиях, были задержаны 860 человек. Одним из первых был задержан ее организатор Алексей Навальный.