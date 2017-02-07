ЕС призывает к полной реализации минских соглашений

 (7)
Deutsche Welle
вторник, 7 февраля 2017 г. 10:16
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили в Брюсселе обострение ситуации на востоке Украины. Представители ЕС подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений, включая режим перемирия.
Federica Mogherini
© AFP/Scanpix

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 6 февраля, обсудили в Брюсселе обострение конфликта на востоке Украины.

По итогам заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула приверженность Евросоюза минским соглашениям, поддержку "нормандского формата" с участием Франции, Германии, Украины и России.

Она также отметила важность работы сотрудников мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе.

По словам Могерини, ЕС поддерживает власти Украины в проведении реформ, в первую очередь экономических, и борьбе с коррупцией. Она добавила, что для реализации этих планов требуется обеспечить безопасность в стране. В связи с этим Могерини указала на необходимость прекращения боевых действий и соблюдения перемирия в соответствии с минскими соглашениями.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) еще в преддверии встречи в Брюсселе подчеркнул, что ситуация на Украине вызывает обеспокоенность, поскольку там стали чаще отмечаться нарушения режима прекращения огня.

Санкции останутся в силе

Кроме того, на встрече в Брюсселе министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюз не намерен снимать санкции с России до тех пор, пока Кремль не выполнит минские соглашения. Кроме того, ЕС настаивает на незаконности аннексии Россией Крыма.

О неготовности к отмене санкций говорила в преддверии заседания также Могерини. По ее словам, она намерена обсудить кризис на Украине и санкционную политику с Вашингтоном во время встречи с представителями новой администрации США в конце текущей недели.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Саркози "предстанет перед судом" за финансирование выборов (1)

Nicolas Sarkozy
Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, когда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду.

СМИ узнали о планах Белого дома поддержать вступление Черногории в НАТО (3)

Michael Flynn
Советник президента США по безопасности Майкл Флинн предложит Дональду Трампу поддержать вступление Черногории в НАТО несмотря на то, что против этого выступает Россия, сообщает Politico.

Опрос: социал-демократы в Германии популярнее консерваторов Меркель (1)

Опрос: социал-демократы в Германии популярнее консерваторов Меркель
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) опережает по популярности возглавляемых Ангелой Меркель консерваторов из Христианско-демократического союза, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством INSA для газеты Bild.

Белый дом скорректировал высказывания Трампа о замалчивании терактов в СМИ

Donald Trump
Белый дом представил список атак, которые якобы замалчивались СМИ. Однако журналисты нашли в нем десятки нападений, получивших широкое отражение в прессе.

Австрия настаивает на усилении охраны границ на "балканском маршруте"

Австрия настаивает на усилении охраны границ на балканском маршруте
Глава Минобороны Австрии считает, что внешние границы ЕС недостаточно защищены. Доскоцил хочет улучшить координацию полиции и военных для повышения безопасности.
Facebook друзья
Rambler's Top100