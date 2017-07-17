ЕС приветствовал решение о рассмотрении дела MH17 в суде Нидерландов

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Deutsche Welle
понедельник, 17 июля 2017 г. 18:55
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини опубликовала специальное заявление, посвященное трехлетию крушения в Донбассе самолета рейса MH17 компании "Малайзийские авиалинии".

"Трагедия рейса MH17, в которой было потеряно так много жизней, остается постоянным источником горя и печали для Европейского Союза. ЕС и его государства-члены подтверждают свою глубочайшую симпатию и уважение ко всем тем, кто потерял своих близких в тот день", - отмечается в документе.

Могерини указала, что ЕС полностью поддерживает работу совместной следственной группы, расследующей обстоятельства этого происшествия, а также приветствует достигнутый ею за последний год прогресс. "Поскольку работа совместной следственной группы в отношении отдельных подозреваемых продолжается, крайне важно, чтобы следователи могли завершить свою работу независимо и тщательно", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она также приветствовала решение стран, проводящих совместное расследование, в выборе Нидерландов для рассмотрения дела о крушении самолета, и призвала международное сообщество оказать поддержку в деле привлечения виновных к ответственности.

Порошенко обвинил Россию

Ранее память почти 300 пассажиров и членов экипажа рейса MH17 почтил президент Украины Петр Порошенко. "Склоняем головы перед 298 невинными жертвами, биение сердец которых оборвала российская ракета три года назад #MH17", - написал глава государства в своем Twitter.

В посте на своей странице в социальной сети Facebook Порошенко вновь обвинил в гибели самолета Россию. Он указал, что это "дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенная с территории России". Глава Украины убежден, что "объективность и беспристрастность нидерландского правосудия" станет общим ответом всех заинтересованных сторон "на геополитические амбиции тех, кто пытается сорвать установление истины на самом высоком международном уровне".

Самолет Boeing-777 компании "Малазийские авиалинии", совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все, находившиеся на борту лайнера, погибли.

Международное сообщество обвиняет в этом преступлении пророссийских сепаратистов, сбивших самолет ракетой ЗРК "Бук", завезенного в Донбасс из России.

Deutsche Welle
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