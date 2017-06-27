ЕС принял сирийских беженцев из Турции в пять раз больше оговоренного

Deutsche Welle
вторник, 27 июня 2017 г. 10:05
Как утверждает газета Bild, ЕС принял беженцев в 5 раз больше, нежели это предусматривает договор с Анкарой. Из 6254 принятых сирийцев в ФРГ въехало 2270 человек.
© Reuters/Scanpix

Страны Евросоюза приняли в пять раз больше мигрантов из Турции, нежели это было изначально оговорено в соглашении по беженцам, заключенным с правительством в Анкаре. Новые данные Еврокомиссии приводит газета Bild во вторник, 27 июня. С момента вступления в действие договоренностей с турецким правительством в марте 2016 года обратно в Турцию были депортированы 1210 беженцев, которые нелегально попали в Европу через греческие острова.

За этот же промежуток времени с турецкой территории были приняты 6254 сирийца, которых распределили по 15 странам. Из них 2270 в результате прибыли в Германию. Таким образом на одного депортированного беженца приходится более 5 принятых — в то время, как по договору с Анкарой соотношение должно быть "один к одному".

Главной причиной, объясняющей промедление при отправке беженцев с территории Греции в Турцию, называется слишком долго длящийся процесс рассмотрения запросов о предоставлении убежища. Указывается также, что число проживающих в греческих лагерях для беженцев превышает предусмотренные нормы почти в два раза.

Deutsche Welle
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ЕС принял сирийских беженцев из Турции в пять раз больше оговоренного

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