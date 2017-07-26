ЕС пригрозил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций

Интересы США не должны иметь приоритет над энергобезопасностью Европы, заявил Юнкер. "Одобренный в США законопроект может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые отразятся на интересах ЕС в области энергетической безопасности", - приводятся в заявлении слова главы Еврокомиссии.

Так, в ЕС опасаются, что новые американские санкции могут препятствовать развитию системы трубопроводов, которая используется для транспортировки российского газа через Украину в Европу.

"Поэтому сегодня комиссия приняла решение, что в случае, если наши интересы не будут в достаточной мере учтены, мы будем готовы принять соответствующие меры в течение нескольких дней", - говорится в заявлении. О каких мерах идет речь, в тексте не уточняется.

При этом в Еврокомиссии отметили, что в целом ЕС по-прежнему намерен придерживаться санкционного режима с тем, чтобы добиться выполнения Россией Минских соглашений. "Это ключевая цель, общая для ЕС и США", - говорится в заявлении.

Проекты под угрозой

В Еврокомиссии выразили беспокойство по поводу того, что санкции ставят под угрозу разрабатываемый "Газпромом" проект завода Балтийский СПГ, который должен быть запущен в 2020 году для поставки в Европу до 15 млн тонн сжиженного газа в год.

Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, позволяющий американским властям вводить новые санкции против инвесторов из любой страны за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.

Сам документ никаких санкций не вводит.

При этом в разделе законопроекта о помощи в обеспечении энергетической безопасности Украины прямо упоминается необходимость противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2" из России по дну Балтийского моря в Германию.

В России новую инициативу США раскритиковали. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что с его принятием мир может вступить в новую "холодную войну", а глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков - что он знаменует "новый этап конфронтации".

Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европейский союз.