ЕС предлагает провести европейскую церемонию прощания с Колем

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Deutsche Welle
воскресенье, 18 июня 2017 г. 10:39
Речь идет об уникальном мероприятии: никогда прежде ЕС не устраивал подобных официальных церемоний, чтобы почтить память европейских политиков.
Helmutas Kohlis
© Reuters / Scanpix

ЕС собирается организовать европейскую церемонию прощания с умершим 16 июня экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил в интервью Bild am Sonntag, которое газета разместила в субботу, 17 июня, на своем сайте.

"Еще при жизни Гельмут Коль был назван почетным гражданином Европы в знак признания его исключительных заслуг", - пояснил Юнкер. По словам руководителя ЕК, он готов внести личный вклад в организацию подобного прощания. По информации газеты, оно может пройти в Страсбурге.

Речь идет об уникальном мероприятии: никогда прежде ЕС не устраивал таких официальных церемоний по случаю смерти европейских политиков.

Гельмут Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене в возрасте 87 лет. Он занимал пост главы немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Именно во время пребывания Коля на посту канцлера произошло воссоединение Германии.

Deutsche Welle
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