ЕС поможет Португалии в борьбе с лесными пожарами

Португалия испытывает нехватку техники в борьбе с катастрофическими лесными пожарами, жертвами которых стали уже около 60 человек. Страны ЕС направляют в Португалию пожарные самолеты.

Евросоюз обещал помощь Португалии в связи с катастрофическими лесными пожарами, бушующими в этой стране. "Делается все возможное, чтобы помочь властям и людям в Португалии в это бедственное время", - заявил комиссар ЕС по антикризисным мерам Христос Стилианидис в воскресенье, 18 июня.

Как сообщил еврокомиссар, ЕС по просьбе Португалии отправляет в эту страну самолеты для тушения пожаров. Франция незамедлительно выделила три таких самолета, которые при первой возможности вылетят в район бедствия. Пожарные самолеты предоставила также Испания. Стилианидис выразил соболезнования пострадавшим от стихии.

Пожары, бушующие в настоящее время в 200 километрах к северо-востоку от Лиссабона, - самые опустошительные за многие десятилетия. От огня погибли уже около 60 человек. Большинство из них сгорели в автомобилях, пытаясь прорваться через стены пламени. На момент возникновения пожара во вторую половину дня 17 июня Португалия располагала лишь двумя самолетами для тушения огня.