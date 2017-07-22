ЕС осудил Беларусь за вынесение двух смертных приговоров

В Беларуси вынесены два смертных приговора по делу "черных риелторов". В ЕС резко раскритиковали это судебное решение.

Евросоюз резко осудил Беларусь за вынесение двух смертных приговоров. В заявлении ЕС, опубликованном в пятницу, 21 июля, это решение названо "жестоким и бесчеловечным" наказанием. В свою очередь генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд потребовал от властей Беларуси отменить смертную казнь.

Могилевский областной суд 21 июля вынес приговор банде "черных риелторов", от рук которых погибли шесть человек. Двое подсудимых были приговорены к расстрелу, еще двое — к лишению свободы на сроки от 22 до 24 лет.

Беларусь — единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь. За последние 20 лет там были расстреляны более 400 приговоренных к исключительной мере наказания. Последний приговор был исполнен в мае 2017 года, напоминает агентство AFP. В июне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась возвращать Беларуси статус специально приглашенного государства из-за отсутствия в стране моратория на смертную казнь.