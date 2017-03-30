ЕС остается для Меркель историей успеха, несмотря на Brexit

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Deutsche Welle
четверг, 30 марта 2017 г. 10:30
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила глубокое сожаление по поводу подачи Великобританией официального заявления о выходе из состава Евросоюза, подчеркнув, однако, что "Европейский Союз остается историей успеха".
Angela Merkel
© AP / Scanpix

"Германия и другие партнеры в ЕС не хотели этого дня: впервые в истории Евросоюза одно из его государств-членов сообщает об уходе. Мы теряем сильного и важного партнера по ЕС. Этот день, однако, является одновременно и днем прорыва, поскольку теперь у ЕС больше ясности по поводу того, как британская сторона представляет себе расставание", — заявила Меркель в среду, 29 марта, в Берлине.

Сформулировать собственные цели

Глава правительства Германии сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре во вторник выразила заинтересованность в сохранении тесного партнерства между Британией и ЕС. Меркель отметила, что теперь 27 других стран-членов ЕС и учреждения Евросоюза должны сформулировать собственные интересы и цели.

Канцлер ФРГ заверила, что федеральное правительство хорошо подготовилось к предстоящему процессу и выработает позицию по всем вопросам. В качестве одной из целей она назвала минимизацию негативных последствий для проживающих в Британии немцев.

"Тесные связи, существовавшие между Лондоном и Брюсселем на протяжении 44-летнего членства Британии в ЕС, нужно теперь вновь расплетать. О будущих отношениях можно будет говорить лишь после решения этого вопроса. Несмотря на Brexit, ЕС остается историей успеха", — резюмировала Ангела Меркель.

Deutsche Welle
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