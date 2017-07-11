ЕС окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

Совет Европейского Союза утвердил соглашение об ассоциации ЕС с Украиной. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на интернет-сайте Совета ЕС во вторник, 11 июля.

Это решение стало заключительным этапом процесса ратификации соглашения об ассоциации с Украиной, способствующей установлению более тесных и долгосрочных отношений между Брюсселем и Киевом практически во всех политических сферах, говорится в документе.

Большинство положений документа уже действуют с 1 сентября 2014 года. С января 2016 года вступила в силу договоренность о зоне свободной торговли. Заключение соглашения об ассоциации послужит импульсом для сотрудничества в таких областях, как международная политика и политика безопасности, юриспруденция, миграционнная политика, госфинансирование, наука, образование и информационная политика.

Последней страной, ратифицировавшей соглашение об ассоциации с Украиной, стали Нидерланды, утвердившие документ в мае 2017 года. 11 мая Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины.