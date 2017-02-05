ЕС намерен продлить персональные санкции против чиновников РФ

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Deutsche Welle
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 11:47
Срок действия персональных санкций Евросоюза истекает 15 марта. К этому моменту их продлят на очередные полгода. Среди фигурантов санкционного списка - олигархи Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук.
© Corbis/Scanpix

Евросоюз собирается продлить персональные санкции против российских чиновников и глав госкомпаний, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве ЕС.

Персональные санкции впервые были введены весной 2014 года после аннексии Крыма Россией. С тех пор они продлеваются каждые полгода. На данный момент ограничительные меры затрагивают 152 человека и 37 учреждений, их срок истекает 15 марта.

К этому моменту персональные санкции будут продлены на очередные шесть месяцев, утверждают источники Bloomberg. Это будет сделано несмотря на неопределенную позицию нового президента США Дональда Трампа по вопросу ограничительных мер в отношении России, пишет издание.

Среди фигурантов санкционного списка - глава госкомпании "Ростех" Сергей Чемезов, миллиардеры Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, а также государственный концерн-производитель вооружения "Алмаз-Антей". Лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские активы в странах ЕС заморожены.

В декабре 2016 года ЕС продлил экономические санкции против России за дестабилизацию ситуации на востоке Украины до 31 июля 2017 года.

Deutsche Welle
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