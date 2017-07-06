ЕС и Япония согласовали детали договора о свободной торговле

Deutsche Welle
четверг, 6 июля 2017 г. 18:20
Глава Евросовета, премьер Японии и председатель Еврокомиссии достигли принципиального согласия о свободном экономическом партнерстве Токио и Евросоюза.
© Reuters/Scanpix

Европейский Союз и Токио достигли принципиального согласия о создании зоны свободной торговли между ЕС и Японией. Об этом заявил в Брюсселе в четверг, 6 июля, глава Европейского совета Дональд Туск по окончании встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером.

"Мы сделали это", - сообщил Туск журналистам в преддверии саммита G20 в Гамбурге. По его словам, мир стоит на пороге "рождения крупнейшей, свободной, прогрессивной индустриальной экономической зоны". Стороны достигли согласия по ряду ключевых деталей сделки, подготовка к которой шла около четырех лет. Расхождения в вопросе о тарифах на импорт автомобилей, сельскохозяйственных и молочных продуктов устранены, добавил Юнкер. Единственное, что еще предстоит согласовать, - это меры защиты инвесторов, отметил он. Кроме того, должны быть проработаны юридические аспекты документа.

Переговоры о свободной торговле между Брюсселем и Токио начались в апреле 2013 года. По мнению Евросоюза, соответствующее соглашение позволит увеличить объем европейского экспорта в Японию на треть. В то же время оно, по оценкам, приведет к 25-процентому росту объема японского импорта в ЕС.

Deutsche Welle
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