ЕС и Великобритания не достигли прогресса на переговорах по Brexit

 (1)
Deutsche Welle
пятница, 21 июля 2017 г. 10:24
Евросоюз и Великобритания не смогли достичь прогресса в результате первого раунда переговоров по конкретным аспектам Brexit. Принципиальные разногласия остаются в первую очередь по будущим правам граждан Великобритании и ЕС на территории друг друга, сообщил глава делегации ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам четырехдневных дискуссий в Брюсселе в четверг, 20 июля.
Big Benas
© Reuters / Scanpix

Переговоры между сторонами продолжатся в конце августа. Барнье сказал, что к этому времени Брюссель будет ожидать от Лондона ясности в таких ключевых вопросах, как права граждан каждой из сторон, граница между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией, а также финансовые обязательства Великобритании перед ЕС.

Мишель Барнье вновь подчеркнул, что переговоры о свободной торговле между Евросоюзом и Великобританией, на которых настаивает Лондон, можно будет вести лишь после решения этих ключевых вопросов. Великобритания весьма заинтересована в таком договоре, поскольку в рамках Brexit она покидает европейский внутренний рынок и европейский таможенный союз.

Финансовые претензии к Лондону

На совместной пресс-конференции с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом Барнье также настаивал на том, чтобы права граждан после Brexit гарантировал Европейский суд.

Со своей стороны Дэвис заявил, что он воодушевлен прошедшими в Брюсселе переговорами и сообщил о "подвижках". Он оставил открытым вопрос о том, заплатит ли его страна компенсацию Брюсселю за выход из состава ЕС.

"Мы — страна, признающая свои международные обязательства и права, и мы намерены и впредь прилагать усилия к их соблюдению", — сказал Дэвис.

Согласно сообщениям, сумма финансовых претензий Брюсселя к Лондону достигает 100 млрд евро. Великобритания до сих пор исключала возможность выплаты такой компенсации.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Эксперт: США проводят энергетическую политику за счет Европы (4)

Эксперт: США проводят энергетическую политику за счет Европы
США объявили экспорт газа приоритетом с целью укрепить свою экономику и внешнюю политику. Этим объясняются планы ввести санкции в отношении поставок газа из РФ в Европу, считает немецкий эксперт.

СМИ: присутствие НАТО позволило странам Балтии вздохнуть с облегчением (3)

German troops
В начале июня в Литве прошли военные учения Flaming Thunder ("Пылающий гром"), в которых приняли участие военные НАТО из множества стран, в том числе подразделения новых "войск усиленного передового присутствия", пишет Рудольф Херманн в швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung.

ЕС и Великобритания не достигли прогресса на переговорах по Brexit (1)

Big Benas
Евросоюз и Великобритания не смогли достичь прогресса в результате первого раунда переговоров по конкретным аспектам Brexit. Принципиальные разногласия остаются в первую очередь по будущим правам граждан Великобритании и ЕС на территории друг друга, сообщил глава делегации ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам четырехдневных дискуссий в Брюсселе в четверг, 20 июля.

ООН констатирует успехи в борьбе со СПИДом

Kovos su ŽIV ir AIDS simbolis
ООН сообщила о прогрессе в борьбе со СПИДом. Впервые медицинскую помощь во всем мире получают более половины ВИЧ-инфицированных, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), представленном в Париже в четверг, 20 июля.

Сына Трампа допросят по делу о связях с Россией вместе с Браудером (3)

Donaldas Trumpas Jaunesnysis
Старший сын и экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт дадут показания в судебном комитете сената США, а зять Джаред Кушнер - в комитете сената по разведке. В обоих случаях тема слушаний - предполагаемое вмешательство России в американские выборы.
Facebook друзья