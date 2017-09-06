Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ Минобороны Германии на запрос партии "Левые".
Уже в четверг, как говорится в материале, в Эстонии пройдут учения под названием EU CYBRID 2017, в которых, по сценарию, будут симулированы различные кибератаки на штаб-квартиру ЕС. В учениях примут участие министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и ее коллеги из других европейских стран.
На сентябрь и октябрь запланированы учения EU PACE 17, которые пройдут в два этапа. По данным немецкого Минобороны, по сценарию в ходе учений EU PACE 17 "будут совершены хакерские атаки сразу на несколько государств ЕС. Одновременно будет зафиксировано увеличение количества сфальсифицированных новостных сообщений".
Учения, как подчеркивает издание, показывают, что ЕС и НАТО пытаются как можно лучше подготовиться к подобным "гибридным нападениям". Последние являются методом ведения войны с использованием хакерских атак, распространением дезинформации и участием солдат без знаков принадлежности к той или иной стране. Западные страны обвиняют Россию в использовании такой тактики во время конфликта на Украине.
Власти западных стран видят в подобных кампаниях серьезную угрозу во время выборов или в периоды политической нестабильности. К примеру, немецкий бундесвер уже становился жертвой подобной кампании фальшивых новостей, направленной против нахождения немецких солдат в прибалтийских странах, добавляет Der Spiegel.
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