ЕС хочет гарантий сохранения прав своим гражданам после Brexit

Deutsche Welle
пятница, 21 апреля 2017 г. 18:45
На саммите в Брюсселе планируется обсудить мандат для ведения переговоров с Лондоном по Brexit. ЕС хочет гарантий сохранения прав своим гражданам и после выхода Великобритании из его состава.
Londonas
© AFP/Scanpix

Европейский Союз планирует обязать Лондон производить ежегодные выплаты и после того, как Великобритания в 2019 году выйдет из состава ЕС. Кроме того, Евросоюз намерен добиться от правительства Соединенного Королевства разрешения на воссоединение семей граждан ЕС в Великобритании.

Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа, подготовленного Брюсселем. В соответствии с ним, Лондон должен также в течение переходного периода после Brexit подчиняться решениям Европейского суда в Люксембурге (EuGH).

Документ должен стать основой мандата для переговоров с Великобританией, положениями которого будет руководствоваться глава переговорного процесса со стороны Евросоюза Мишель Барнье. Главы государств и правительств ЕС планируют обсудить этот мандат на саммите в Брюсселе 29 апреля. Председатель Совета ЕС Дональд Туск еще в конце марта представил позицию ЕС на переговорах по Brexit с Великобританией, но страны-члены Евросоюза должны окончательно ее согласовать.

Гарантии гражданам ЕС и после Brexit

Проект документа предполагает, что на переговорах по Brexit будет названа конкретная сумма, которую Лондону предстоит выплачивать в соответствии с его обязательствами по пенсиям и проектам, завершающимся позднее марта 2019 года. Евросоюз планирует получать эти взносы не в фунтах, а в евро. Окончательный размер взносов не указан, но правительство Великобритании уже отклонило названную ранее Еврокомиссией сумму в 60 миллиардов евро.

В соответствии с другим положением документа, Соединенное Королевство должно сохранить право на работу и гарантировать пожизненную пенсию гражданам ЕС, живущим в Великобритании на момент ее выхода из состава Евросоюза. Право на пенсию должно сохраниться и у тех жителей ЕС, которые ранее работали в Великобритании.

Кроме того, члены семей граждан Соединенного Королевства из других стран ЕС должны иметь возможность въехать в Великобританию, кроме того, им должны быть предоставлены те же права, что и британским подданным. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что на территорию страны будет разрешено въезжать не более 100 тысячам иностранцев в год.

Deutsche Welle
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ЕС хочет гарантий сохранения прав своим гражданам после Brexit

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