ЕС готов вводить санкции за кибератаки

Брюссель "обеспокоен увеличением спектра возможностей и готовности различных институтов и лиц на государственном и негосударственном уровнях преследовать свои цели путем злонамеренных кибератак", отмечается в заявлении министров иностранных дел государств ЕС.

Рамочный документ, как говорится далее в заявлении, станет частью совместной дипломатической реакции стран Евросоюза и объединенного подхода Брюсселя к кибердипломатии. Его задача - способствовать предотвращению конфликтов, реагировать на существующие угрозы и поощрять стабильность в международных отношениях.

В качестве ответа на подобные атаки государства ЕС, в частности, могут прибегнуть к ограничительным мерам, по своему характеру пропорциональным степени продолжительности и вредоносности подобного нападения, подчеркивают в Брюсселе.