Эрдоган в ответ на отчет ОБСЕ: знайте своё место

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bbcrussian.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 08:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику международных наблюдателей, заявивших, что кампания по проведению референдума не соответствовала международным стандартам.
R. T. Erdoganas
© AFP / Scanpix

"Знайте свое место", - сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.

Выступая перед сторонниками в президентском дворце в Анкаре, Эрдоган заявил, что "не видит, не слышит и не признает политически мотивированные отчеты" наблюдателей.

За несколько часов до этого ОБСЕ опубликовала отчет, согласно которому референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок.

В то время как технические аспекты референдума были организованы хорошо, избиратели не получали беспристрастной информации об основных аспектах реформы, негативный эффект оказало также ограничение основных свобод, говорится в заявлении экспертов организации.

По последним данным, переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51,4% избирателей, против высказались около 49%.

Референдум о расширении президентских полномочий состоялся в Турции 16 апреля. В результате голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

Принятые на референдуме поправки к конституции наделяют президента страны Эрдогана беспрецедентными полномочиями и позволяют ему остаться на этом посту до 2029-го года.

Эрдоган может получить право объявлять чрезвычайное положение, лично назначать министров правительства, издавать указы, которые получат статус законов, выбирать судей большинства высших судов и распускать парламент.

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