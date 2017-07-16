Эрдоган уверен в согласии парламента на введение смертной казни

 (1)
Deutsche Welle
воскресенье, 16 июля 2017 г. 12:18
Президент Турции решительно намерен вернуть смертную казнь, несмотря на критику с Запада. В ЕС дали ясно понять, что возвращение этой нормы закона положит конец переговорам о вступлении Турции в Евросоюз.
Recepas Tayyipas Erdoganas
© AFP / Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно намерен восстановить смертную казнь в стране, несмотря на критику со стороны Евросоюза. "Если этот законопроект поступит в парламент и парламент, в чем я уверен, примет его и направит мне, то я без колебаний подпишу этот документ", - заявил Эрдоган, выступая с речью у здания парламента в Анкаре утром в воскресенье, 16 июля, в годовщину со дня подавления попытки путча в Турции.

Обращаясь к ликующим сторонникам, турецкий президент добавил: "Лично мне не важно, что скажут на это Ханс и Джордж. Мне важно, что говорят Ахмет, Мехмет, Хасан, Хюсеин, Айше, Фатма и Хатидже". Между тем Евросоюз уже давно дал отчетливо понять, что восстановление смертной казни в Турции будет означать прекращение переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС.

У здания парламента сторонники Эрдогана, крича в мегафоны, требовали вернуть смертную казнь. В организации путча президент Турции вновь обвинил проживающего в США радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. "Ни жалкие путчисты, ни те, кто натравил их на нас, отныне не найдут покоя", - пообещал он.

Недавно Эрдоган заявил в Стамбуле, что знает, кто именно стоит за такими "террористическими организациями", как движение Гюлена, Курдская рабочая партия (КРП) и "Исламское государство". "Этим предателям мы сначала оторвем головы", - заявил он.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Виновных в крушении лайнера MH17 над Донбассом могут судить заочно (41)

Виновных в крушении лайнера MH17 над Донбассом могут судить заочно
Виновных в крушении рейса МН17 над Донбассом в 2014 году могут судить заочно, заявила накануне третьей годовщины катастрофы глава МИД Австралии Джулия Бишоп. Среди 298 жертв катастрофы было много австралийцев, и страна участвует в работе международной следственной группы, которая сделала вывод, что лайнер был сбит из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Сотни иностранцев со всего мира приезжают бесплатно работать на эстонских хуторах (13)

Vėjo malūnai Estijoje
С каждым годом все больше добровольцев со всего мира готовы купить билет в Эстонию, чтобы бесплатно полоть морковку или доить коз на одном из местных хуторов, пишет Maaleht. Почему?

ГРАФИК: Число русских в Эстонии сокращается намного быстрее, чем число эстонцев (25)

Википедия
Доля эстонцев в Эстонии непрерывно увеличивается. Одной из причин этого является миграция неэстонцев, которая особую активность в этом вопросе показали в 1990-е.

Эрдоган в годовщину путча рассказал о многочисленных врагах Турции (1)

Recepas Tayyipas Erdoganas
В Турции 16 июля отмечается годовщина путча: попытка свержения военными президента Реджепа Тайипа Эрдогана провалилась, прошедший год ознаменовался массовыми арестами, серьезным усилением его власти и карательного аппарата, страна практически распрощалась с курсом на Евросоюз, а сам Эрдоган на митинге рассказывал о многочисленных внешних врагах Турции. Но называть их не стал, чтобы не провоцировать международный скандал.

Эрдоган уверен в согласии парламента на введение смертной казни (1)

Recepas Tayyipas Erdoganas
Президент Турции решительно намерен вернуть смертную казнь, несмотря на критику с Запада. В ЕС дали ясно понять, что возвращение этой нормы закона положит конец переговорам о вступлении Турции в Евросоюз.
Facebook друзья
Rambler's Top100