Эрдоган: у Турции есть доказательства того, что США связаны с "ИГ"США считают такое заявление нелепым

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NEWSru.com
среда, 28 декабря 2016 г. 11:35
В Госдепартаменте США считают "нелепым" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что возглавляемая Вашингтоном международная коалиция поддерживает боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.
© Reuters-Scanpix

Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил официальный представитель Госдепа Марк Тонер. По его словам, оснований для таких обвинений нет.

Накануне Эрдоган заявил, что у него есть доказательства причастности коалиции во главе с США к поддержке боевиков ИГ. "Это абсолютно ясно. У нас есть доказательства: изображения, фотографии и видеозаписи", — заявил турецкий лидер.

Заявление о предполагаемых связях международной коалиции с исламистами Эрдоган сделал через сутки после того, как через своего пресс-секретаря просил этот временный союз во главе с США помочь повстанцам, поддерживаемым Турцией, в битве с террористами за сирийский город Эль-Баб (провинция Алеппо).

Президент Турции накануне также обвинил США в оказании помощи партии сирийских курдов "Демократический союз" и боевому крылу этой партии — силам народной самообороны Сирии.

В Анкаре считают, что эти группировки связаны с Рабочей партией Курдистана, которая развернула вооруженной борьбы с властями на территории юго-восточных районов Турции. Турецкая авиация наносит удары по позициям курдских боевых группировок на территории Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".

NEWSru.com
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