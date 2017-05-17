Эрдоган: Турция никогда не признает союз США с курдами

Эрдоган заявил, что на Ближнем Востоке "нет места террористическим организациям". Таким образом он высказался о курдах, которых США начали вооружать неделю назад.

Несмотря на эти разногласия, Эрдоган и Трамп положительно отозвались о развитии двусторонних отношений и пообещали укреплять их.

9 мая Трамп одобрил поставки оружия и боеприпасов курдским группировкам в Сирии, которые в рядах альянса "Демократические силы Сирии" воюют против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и многих других странах).

16 мая Эрдоган заявил, что сотрудничать с курдами абсолютно неприемлемо.

Турция называет сирийских курдов частью запрещенной "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которая также считается террористической в США, Британии и еще нескольких европейских странах.

США считают, что сирийские группировки курдов не являются частью РПК. Источник в Пентагоне рассказывал Би-би-си, что Америка будет поставлять курдам боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы и строительную технику.

Американские власти вооружают курдов в надежде, что они помогут освободить Ракку, которую боевики ИГ удерживают под контролем более двух с половиной лет.

В Белом доме заявляли, что власти США прекрасно осознают беспокойство Турции по поводу безопасности в регионе. В администрации американского президента заверили, что США полны решимости предотвратить дополнительные угрозы и защитить нашего союзника по НАТО.