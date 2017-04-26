Эрдоган: Путин намекал на отказ от поддержки Асада

Эрдоган, известный как ярый противник Асада, в очередной раз заявил, что будущее Сирии не может быть связано с нынешним президентом.

По словам Эрдогана, Путин сказал ему, что Россия не собирается отстаивать интересы Асада.

"Эрдоган, поймите меня правильно. Я не оправдываю Асада, я не его адвокат", - процитировал турецкий президент слова Путина в интервью агентству Рейтер.

В Кремле это заявление Эрдогана пока не прокомментировали.

По словам турецкого президента, в Сирии происходят события, о которых "Путин не может с нами говорить", однако Эрдоган настаивает на том, что будущее Сирии с Асадом у власти невозможно, и рассчитывает, что сирийскому кризису скоро будет найдено решение.

"Пока Асад находится у власти, найти решение в Сирии будет невозможно. [...] Он атаковал своих граждан с помощью танков, пушек, кассетных бомб, химического оружия и истребителей", - заявил президент Турции.

"Асад убил сотни тысяч человек, и теперь в моей стране появилось три миллиона беженцев, еще полтора миллиона сейчас в Ливане, еще миллион - в Иордании. Эти люди покинули свою родину. Почему? Исключительно из-за Асада", - добавил Эрдоган.

По его мнению, уход Асада не означает, что власть в стране попадет в руки экстремистов, а решить сирийский кризис может помочь администрация президента США Дональда Трампа.

"У меня нет сомнений. Есть много идеальных кандидатов на роль следующего лидера страны", - сказал он.

Позиции Башара Асада в Сирии пошатнулись после химической атаки в провинции Идлиб, в которой США обвинили сирийское правительство. Несколько дней спустя США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии. Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химатаку.

Россия, неоднократно подвергавшаяся критике за поддержку Асада, назвала ракетный удар нарушением международного права, отметив, что он не был санкционирован Совбезом ООН. Также российская сторона призвала не обвинять Асада в использовании химического оружия до тех пор, пока не будет завершено расследование случивщегося под Идлибом.

Через несколько дней после химатаки президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона, чтобы обсудить с ним помимо прочего и политическую судьбу Башара Асада.

На совместной с Тиллерсоном пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия в Сирии вообще не делает ставку на какую-либо персону: "Ни на Асада, ни на кого-то другого. Сирийцы должны сесть и договориться".