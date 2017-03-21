Эрдоган призвал турок ответить "жестокой фашистской" Европе

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bbcrussian.com
вторник, 21 марта 2017 г. 15:45
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе.
Recepas Tayyipas Erdoganas
© AP / Scanpix

"Эта Европа - как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа", - заявил Эрдоган во вторник на митинге в Анкаре.

Отношения между Турцией и Европой серьезно обострились после того, как несколько стран запретили въезд турецким политикам, которые собирались провести встречи с согражданами в преддверии референдума. Из-за этого конфликта турецкие власти уже неоднократно заявляли о расцвете фашизма в Европе.

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз призвала Турцию прекратить сравнения с нацистами и заявила, что Берлин сохраняет за собой право блокировать будущие приезды турецких чиновников, если они не будут соответствовать немецким законам.

Во вторник один из соратников Меркель, вице-президент Христианско-демократического союза (ХДС) Фолькер Буфье призвал вообще запретить въезд в страну турецким политикам. "Достаточно. Мы не рады Эрдогану и его правительству в этой стране, это должно быть понятно", - заявил он радио DLF.

Немецкие СМИ сообщали, что Эрдоган планирует приехать в Германию в этом месяце, чтобы призвать около 1,4 млн турецких граждан проголосовать за поправки к конституции на референдуме.

Буфье заявил, что подобный визит приведет в проблемам с безопасностью. "Тот, кто оскорбляет нас таким образом, не может надеется, что мы отправим тысячи полицейских для его защиты", - заявил он.

Еще один член ХДС и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф также выступил против визитов турецких чиновников. "Мы не рады тем, кто сравнивает нас с нацистами. Это неприемлемо". - заявил он в интервью газете Die Welt.

По его мнению, Берлин не должен полагаться на местные власти при принятии решений о визитах иностранных политиков, как это происходит сейчас.

Во вторник в интервью газете Bild комиссар ЕС Йоханнес Хан заявил, что перспективы вступления Турции в ЕС будут становиться еще менее реалистичными, если турецкие власти не поменяют курс и не вернутся к европейским ценностям. "Угрозы - не способ ведения политики. Они делают невозможным разумный диалог", - заявил он.

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