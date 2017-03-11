Эрдоган пригрозил не пускать нидерландских дипломатов в Турцию

"После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой", - цитирует ТАСС выступлние Эрдогана на митинге в Стамбуле.

"Посмотрим, как после этого ваши самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею в виду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Это отдельный вопрос, требующий рассмотрения", - отметил Эрдоган. Турецкий президент заявил, что власти Нидерландов "столь же робки, сколь трусливы", назвав меры против официальных лиц Анкары "остатками нацизма и фашизма".

Статьи по теме: Нидерланды отказали во въезде в страну главе МИД Турции Чавушоглу

Ранее в субботу стало известно, что правительство Нидерландов не разрешило посадку самолета с Мевлета Чавушоглу, мотивировав это решение тем, что приуроченный к конституционному референдуму в Турции 16 апреля митинг в Роттердаме, на котором планировал выступить министр, мог представлять угрозу общественной безопасности.

Изменения в конституцию, о которых граждане Турции должны высказаться на референдуме, расширяют полномочия президента Турции.