Эрдоган потерял сознание во время молитвы

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NEWSru.com
воскресенье, 25 июня 2017 г. 12:46
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.
© Reuters / Scanpix

Во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок. Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.

Очевидцы рассказали телеканалу, что президент Турции провел около 20 минут сидя в кресле, затем ему стало лучше.

Покинув церемонию, Эрдоган после выпустил сообщение, подтвердив, что из-за аномального уровня сахара у него произошел скачок давления. Он сообщил, что его самочувствие улучшается и что примет участие в мероприятиях по случаю Ураза-Байрама, намеченных позднее в воскресенье.

Anadolu сообщает, что Эрдоган говорил с журналистами после молитвы. Он, в частности, пообещал не выводить военную базу из Катара и оказывать поддержку этой оказавшейся в изоляции стране.

Знаменующий завершение поста Ураза-Байрам — один из главных религиозных праздников у мусульман всего мира.

NEWSru.com
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