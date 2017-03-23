Эрдоган поставил безопасность европейцев по всему миру в зависимость от уважения к Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что европейцы не смогут чувствовать себя в безопасности ни в одной стране мира, если Европа продолжит применять в отношении Анкары методы, которые он ранее назвал "нацистскими". Об этом, как пишет газета The Independent, он сказал журналистам в Анкаре.

"Если Европа будет так продолжать, ни один европеец ни в одной стране мира не сможет безопасно гулять по улицам", — заявил турецкий президент и добавил: "Мы, Турция, призываем Европу уважать права человека и демократию".

РИА "Новости" перевело этот фрагмент выступления иначе, чем его поняли в Европе: "Если вы будете продолжать так и дальше, ни один житель западных стран не сможет ступить ни шагу нигде в мире".

Комментарий относился к запрету турецким правительственным чиновникам встречаться с диаспорой в Европе с целью агитации за изменение конституции и расширение полномочий Эрдогана. Сейчас они, по словам премьер-министра Турции Нумана Куртулмуша, участвуют в мероприятиях для экспатриантов, живущих в европейских странах, но без агитации.

Куртулмуш заявил, что скандал помог туркам в Европе лучше понять предлагаемые на референдуме конституционные изменения. Он повторил сравнение с нацистами, возмутившее в Германии многих политиков, заявив, что в Европе слышится "поступь неонацизма и крайнего расизма". Премьер-министр объяснил, что Турция переживает из-за возрождения нацизма в Германии, когда немцы кричат: "Турки — вон" "Германия может сновать попасться в тот же капкан", — предупредил Куртулмуш.

Ранее, когда из Германии и Нидерландов выдворили турецких министров, намеревавшихся агитировать за конституционную реформу, Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в нацизме. 19 марта он заявил, что Меркель "использует нацистские методы" против его "братьев, которые живут в Германии", и против его "министров и депутатов, которые приезжают туда".

Сравнением были возмущены в Берлине, а соратник канцлера премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье, занимающий должность заместителя председателя "Христианско-демократического союза", заявил, что в стране больше не ждут Эрдогана, визит которого в Германию был намечен на март.