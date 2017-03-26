Эрдоган допустил проведение референдума о вхождении Турции в ЕС

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает Reuters.

«Мы проведем референдум 16 апреля, а после этого мы можем решить провести второй о переговорах по вступлению в ЕС, и мы сделаем то, что скажет народ», — сказал он.

16 апреля в Турции состоится референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Согласно тем поправкам, что были предложены, в стране к 2019 году будет упразднена должность премьер-министра, а обязанности главы правительства возьмет на себя президент. Также он сможет издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и распускать парламент.

Переговоры о вхождении Турция в ЕС начались в 2005 году. В конце 2016 года Европарламент принял резолюцию о временном их прекращении. Причиной к этому была названа «непропорциональная» реакция Анкары на неудавшуюся попытку госпереворота летом 2016 года.