Эрдоган допустил проведение референдума о вхождении Турции в ЕС

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bbcrussian.com
воскресенье, 26 марта 2017 г. 16:45
Турция может провести референдум о том, чтобы возобновить переговоры о членстве страны в Европейском союзе.
R. T. Erdoganas
© AP / Scanpix

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает Reuters.

«Мы проведем референдум 16 апреля, а после этого мы можем решить провести второй о переговорах по вступлению в ЕС, и мы сделаем то, что скажет народ», — сказал он.

16 апреля в Турции состоится референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Согласно тем поправкам, что были предложены, в стране к 2019 году будет упразднена должность премьер-министра, а обязанности главы правительства возьмет на себя президент. Также он сможет издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и распускать парламент.

Переговоры о вхождении Турция в ЕС начались в 2005 году. В конце 2016 года Европарламент принял резолюцию о временном их прекращении. Причиной к этому была названа «непропорциональная» реакция Анкары на неудавшуюся попытку госпереворота летом 2016 года.

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