Эммануэль Макрон обещает центристскую альтернативу для Франции

Центристский кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в первой программной речи пообещал объединить нацию на основе прагматических центристских ценностей, повысить расходы на оборону и безопасность и еще больше укрепить особые отношения с Германией.

Макрон обратился к примерно восьми тысячам сторонников во втором по величине городе Франции, Лионе.

Практически одновременно с ним там же огласила свою предвыборную программу кандидат Национального фронта Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен опубликовала предвыборную программу

Макрон неожиданно вырвался в лидеры избирательной гонки после скандала, подмочившего репутацию бывшего премьер-министра из правоцентристской Республиканской партии Франсуа Фийона, еще недавно считавшегося безусловным фаворитом. Политика обвинили в том, что он в свою бытность депутатом оформил жену на должность помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не делала.

Фийона призвали отказаться от борьбы за пост президента Франции

Теперь, по данным опросов, во второй тур президентских выборов имеют шансы выйти Ле Пен и Макрон, при этом любой соперник главы Национального фронта, скорее всего выиграет, объединив вокруг себя всех французов, не приемлющих ее правых взглядов.

Нынешний президент, социалист Франсуа Олланд, в выборах не участвует. Его преемник Бенуа Амон популярен среди "ядерного" электората социалистов, но для большинствва избирателей является чересчур левым.

Франция: во втором туре праймериз социалистов побеждает Бенуа Амон

Первый тур голосования состоится 23 апреля, второй, предположительно, 7 мая.

Восходящая звезда

39-летний Макрон - сын профессора-невролога. Окончил элитную Национальную школу администрации. Работал в министерстве экономики, инвестиционным менеджером в банке Ротшильдов, в администрации президента Олланда, состоял в Социалистической партии.

В 2014-2016 годах был министром экономики, промышленности и информационных технологий. 30 августа прошлого года подал в отставку ради участия в президентской кампании и создал собственную партию под названием "На марше".

С 2007 года женат на своей бывшей учительнице французского языка, которая значительно старше его, и в которую он влюбился на школьной скамье.

"Здесь стены не будет"

Выступая в Лионе, Макрон подверг критике идею Дональда Трампа построить стену на границе между США и Мексикой, но не столько с моральной, сколько с практической точки зрения. По его мнению, стена окажется такой же дорогостоящей и неэффективной, как "линия Мажино", в 1940 году не уберегшая Францию от вторжения нацистов.

"Я не собираюсь строить здесь стены. Этого точно не будет в моей программе", - заявил он.

Кандидат особо акцентировал свое стремление преодолеть идеологическую зашоренность в обществе и раскол на правых и левых, по его мнению, вредивший Франции последние двести с лишним лет.

"Я всегда голосовала за социалистов, а мой муж твердил, что надо преодолеть разделение на правых и левых. Теперь Эммануэль Макрон меня убедил", - заявила присутствовавшему на митинге корреспонденту агентства Франс пресс 63-летняя бывшая учительница Одиль Дюкло.