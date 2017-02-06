Елизавета II отметила "сапфировый" юбилей: 65 лет на британском троне

На фотоснимке Елизавета запечатлена в сапфировом украшении — серьгах и колье, подаренных ей отцом — ныне покойным королем Георгом VI — в 1947 году на свадьбу. Также Королевская почта выпустила специальную "сапфировую" марку, а Королевский монетный двор — несколько юбилейных монет разного достоинства, передает The Daily Mail.

Кроме того, в Лондоне торжественную дату отметили пушечными залпами: 6 февраля ровно в полдень был сделан 41 залп в Грин-парке, а через час — еще 62 залпа в Тауэре, сообщает Русская служба Би-Би-Си. В программе торжеств также принял участие оркестр Королевского полка артиллерии. Шесть пушек времен Первой мировой войны были доставлены на свои позиции 89 лошадьми.

По традиции королева отмечает годовщину интронизации в Сандрингемском дворце в Норфолке, а через несколько дней возвращается в Букингемский дворец.

Никаких особых мероприятий по случаю "сапфирового" юбилея не было запланировано. Масштабные торжества могут устроить в 2022 году, когда подойдет время "платинового" юбилея. Елизавете II к тому времени исполнится 95 лет.

Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим 65-летие правления ("сапфировый" юбилей"). В сентябре 2015 года она была признана самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства (прежний рекорд принадлежал королеве Виктории). Кроме того, королева является самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. Последнее звание она получила после кончины в октябре 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рамы IX).

Летом прошлого года Елизавета II отметила 90-летний юбилей. Она взошла на трон в возрасте 25 лет после смерти своего отца — короля Георга VI, скончавшегося в 56 лет.

В декабре 2016 года королева сильно простудилась и до 8 января не появлялась на публике, пропустив традиционную рождественскую службу в поместье Сэндрингем. Ранее Букингемский дворец объявил, Елизавета покинет пост руководителя 25 национальных организаций, информирует ТАСС.

Елизавета II является королевой сразу 16 государств, входящих в Содружество наций — организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи.