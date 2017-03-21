Экстренный саммит ЕС по Brexit намечен на 29 апреля

bbcrussian.com
вторник, 21 марта 2017 г. 14:59
Саммит Евросоюза, посвященный выходу Великобритании из ЕС, состоится 29 апреля. На нем должна быть определены основные направления и формат переговоров по Brexit.
© AFP / Scanpix

После того как Лондон официально объявит о выходе Великобритании из Евросоюза, главы государств и правительств остальных 27 стран ЕС соберутся 29 апреля на экстренный саммит.

Как заявил во вторник, 21 марта, председатель Европейского совета Дональд Туск, на встрече должны быть определены основные направления и формат переговоров по Brexit.

Накануне официальный представитель канцелярии главы британского правительства сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта уведомит руководство ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского Союза согласно статье 50 Лиссабонского договора.

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